Em tentativa de estupro, mãe se finge de morta para escapar do próprio filho

Uma mãe de 59 anos escapou de ser estuprada após se fingir de morta para escapar do próprio filho, de 35 anos.

De acordo com o portal de notícias Estado de Minas, o acusado foi preso em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em depoimento, a vítima contou que após ser espancada, ela se fingiu de morta para tentar escapar da violência sexual. O filho afirmou ter agido assim em surto de cocaína e disse não se lembrar do ocorrido.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 3h da madrugada desta quarta-feira (11) e ao chegar no local foram surpreendidos pela mulher gritando por socorro com o rosto desfigurado.

Aos policiais, a mulher contou que estava dormindo quando foi acordada pelo filho com socos e chutes. Depois de “apanhar muito”, ela se fingiu de morta e o filho tentou estuprá-la.

De acordo com a PM, o estupro não foi consumado pois os militares chegaram no momento da tentativa, encontrando a vítima com os dentes quebrados e vomitando sangue.

A vítima, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Seu agressor foi encontrado escondido em um dos quartos da casa e preso e em flagrante pelos crimes de estupro e feminicídio tentados.

