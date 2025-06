Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar o próprio pai

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de matar o pai a facadas, nesta terça-feira (10), em Campina Grande, na Paraíba.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o jovem atacou o pai com um golpe de faca na altura do abdômen durante uma discussão dentro da casa onde viviam com a família.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, um homem de 63 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O adolescente passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi encaminhado à Cidade da Polícia Civil de Campina Grande.

Ainda de acordo com as informações, ele permanecerá à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Com informações do site G1