Adolescente de 13 anos que era estuprada por amigo do pai e padrasto foi expulsa de casa ao contar violência

Dois homens, de 24 e 36 anos, responderão por estupro de vulnerável e estão presos à disposição da Justiça.

De acordo com o portal de notícias Em Tempo, o caso aconteceu em Envira, interior do Amazonas e as violências eram contra uma menina de apenas 13 anos.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após uma denúncia do Conselho Tutelar sobre o homem de 36 anos, que abusava sexualmente da adolescente.

“Em março deste ano, o órgão municipal foi comunicado pela mãe da vítima sobre o crime praticado pelo homem, que é amigo do genitor dela. O Conselho Tutelar, então, relatou ao pai da adolescente sobre o fato e este pediu apenas para que o indivíduo se afastasse da filha, mas não denunciou o caso à polícia”, falou o delegado Henrique Maciel.

A partir do conhecimento do caso, a equipe incluiu a escuta especializada da vítima, que é realizada por profissionais da rede de proteção, como psicólogos e assistentes sociais, e descobriram que ela também era violentada sexualmente pelo padrasto.

“Sobre o amigo do seu pai, a vítima contou que o conheceu quando tinha 11 anos e desde então estava sendo abusada sexualmente por ele. Em relação ao padrasto, a adolescente relatou que era violentada sexualmente por ele desde os 7 anos”, acrescentou o delegado do caso.

Os crimes eram cometidos pelo padrasto durante a noite no quarto da vítima, que chegou a contar o crime para a tia. A mãe foi informada pela familiar do ocorrido, mas não a acreditou e a castigou.

A jovem foi expulsa de casa pela mãe que tinha ciúmes do companheiro e agora será investigada por omissão imprópria no crime de estupro de vulnerável e abandono de incapaz. O pai da vítima também está sendo investigado pelos mesmos crimes.

