Suspeitos de estuprar e filmar garota de 15 anos embriagada eram ‘colegas’ da vítima

A Polícia Civil do Amazonas divulgou detalhes sobre a prisão de um homem de 19 anos suspeito de estuprar e filmar uma adolescente de 14 anos, na cidade de Borba.

Como detalhado pelo Portal Holanda, ele foi preso neste último domingo, juntamente com um jovem de 15 anos que também participou do crime.

Os suspeitos não só registraram o crime em vídeo, como também fizeram a divulgação em massa em grupos de WhatsApp.

A polícia tomou conhecimento do caso depois que a mãe da vítima recebeu a gravação no celular.

Embora os suspeitos e a menor fossem colegas, no dia do crime, a dupla embriagou a adolescente a ponto de ela sequer se lembrar do estupro.

Os dois vão responder pelo estupro e pela divulgação de imagens, mas o suspeito maior da idade também responderá por corrupção de menores, já que o segundo envolvido no crime é um menor.

Ainda de acordo com as informações, pelo fato de a vítima estar embriagada, o crime deve ser tipificado como estupro de vulnerável.

