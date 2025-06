Pai mata filho a tiro após desentendimento e foge com a arma do crime

Um homem, de 40 anos, foi morto a tiro pelo próprio pai, nesta terça-feira (10). O suspeito do homicídio, Sancho Cordas, de 67 anos, fugiu logo em seguida e estaria armado.

Como detalhado pelo site JN PT, o crime ocorreu no Município de Moura, em Portugal.

Como relatado, a vítima foi atingida em um acampamento e, logo em seguida, seu irmão a transportou de carro em busca de socorro.

Unidades de socorros também foram acionadas, mas não conseguiram salvar o homem.

As razões do crime ainda são investigadas, mas estariam ligadas a um acordo familiar com o qual a vítima não concordava.

Conforme uma fonte, o casamento de uma adolescente de 14 anos no local, ocorrido no fim de semana passado, é apontado como o catalisador do conflito que culminou na morte de António Cordas.

Ainda de acordo com as informações, o corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal. As buscas continuam.

Com informações do site JN