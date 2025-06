Médico que estuprou paciente durante parto e foi desmascarado por equipe de enfermagem recebe condenação

Em 2022, um crime descoberto no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, comoveu o país. Se tratou da prisão do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, gravado estuprando uma paciente grávida.

De acordo com a Agência Brasil, esta semana a Justiça do Rio condenou Giovanni a 30 anos de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável contra duas mulheres na sala de parto.

Ele foi condenado a pagar R$ 50 mil reais de indenização por danos morais a cada uma das vítimas que passaram pelos abusos enquanto estavam sedadas prestes a dar à luz.

O crime foi descoberto com a ajuda da equipe de enfermagem do hospital, que desconfiada de que o médico aplicava mais sedativos do que o necessário para um parto cesárea, deixando as mulheres desacordadas, decidiu colocar um celular para filmá-lo durante o processo.

Além desta conduta, um representante de uma das vítimas revelou que Giovanni se apresentou com outro nome para sua cliente, durante os preparativos para a cirurgia.

Ao vê-lo se apresentando como Yuri, um enfermeiro estranhou a conduta e disse que tinha algo estranho. A partir daí, eles começam a tentar filmá-lo.

As gravações analisadas pelas autoridades mostravam o médico em ato de sexo oral com a mulher desacordada, enquanto a equipe faz a cirurgia, separada apenas pelo lençol azul, chamado de campo cirúrgico, colocado para isolar o local da cirurgia da parte superior do corpo da parturiente, impedindo contaminações.

Giovanni não era só anestesista

Na época, o Globo apurou que dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), contam três anos da história profissional do médico em dez unidades de saúde na cidade, públicas e privadas. Ele já atuou como clínico, ginecologista, obstetra e mastologista.

Ele também era sócio de clínica da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio ao lado do pai.

Cassação de registro

Em 28 de julho de 2023, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) decidiu de forma unanime pela cassação definitiva do registro do anestesista Giovanni Quintella Bezerra.

