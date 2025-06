Homem se disfarça com roupas e peruca para tentar fugir da prisão

Um caso se tornou viral e as imagens deram o que falar nas redes no fim de semana depois que um detento se disfarçou para tentar fugir da prisão.

De acordo com o portal de notícias A Rede, o homem cumpria pena na Penitenciária Regional de São Luís, no Maranhão. Para fazer a fuga, ele se vestiu de mulher e tentou sair durante o encerramento do horário de visitas.

Ele foi ajudado por uma visitante que entrou na unidade prisional usando peruca e roupas sobrepostas, que foram entregues a um interno. Usando as peças como disfarce, o homem tentou sair da penitenciária de vestido e peruca.

A tentativa de fuga foi identificada pelos agentes de segurança, que tomaram medidas para impedir. Tanto a visitante quanto o interno foram autuados e conduzidos à delegacia.

