Filho mata a mãe de 91 anos no interior e polícia suspeita que ele estava em surto

No estado de São Paulo, uma idosa de 91 anos foi assassinada pelo próprio filho, de 67 anos, no último fim de semana em Matão.

Como detalhado pelo site G1, Walter Ribeiro dos Santos foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica depois que um vizinho viu o suspeito em frente a sua residência com um pé-de-cabra e um machadinho dizendo que havia matado a mãe.

Quando os policiais chegaram, encontraram Walter sentado na calçada segurando o pé-de-cabra e um pequeno enxadão de jardim.

Como relatado, o suspeito estava em surto e dizia aos policiais que, se não matasse a mãe, ela o mataria.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram a idosa caída no chão da sala com intenso sangramento na região da cabeça e dificuldades para respirar.

A mulher foi entubada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde já chegou sem vida.

Ainda de acordo com as informações, o Instituto de Criminalística realizou o trabalho de perícia no local do crime, que foi registrado como homicídio.

Com informações do site G1