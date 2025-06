Pai suspeito de matar três filhas asfixiadas segue foragido e é considerado extremamente perigoso

Um pai suspeito de matar as três filhas pequenas e abandonar os corpos em um carro em um acampamento, segue foragido. O crime aconteceu em Leavenworth, no estado de Washington, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (2).

Como detalhado pelo site RIC, uma força-tarefa estadual e federal continua mobilizada para localizar o foragido. Com experiência militar avançada e histórico de sobrevivência em áreas remotas, ele não foi mais visto.

O homem, de 32 anos, é acusado de assassinar as filhas que viviam com a mãe e estavam sob seus cuidados temporários no fim de semana anterior à tragédia, e que não voltou dentro do tempo esperado.

O pai desapareceu após as mortes, e desde então é alvo de um cerco policial. Ele tem três mandados de prisão por homicídio e sequestro.

Segundo os laudos das autópsias divulgados pelas autoridades locais, os corpos estavam com os pulsos amarrados e sacos plásticos sobre as cabeças, indicando que morreram por asfixia.

As autoridades acreditam que o pai pode ter alterado sua aparência, cortado o cabelo e raspado o rosto.

Relatos de testemunhas apontam que ele vinha demonstrando sinais de instabilidade emocional nas semanas que antecederam o crime.

As equipes envolvidas na caçada alertam que, devido às habilidades do pai fugitivo, a operação pode ser longa e extremamente desafiadora.

Ainda de acordo com as informações, a polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja imediatamente repassada às autoridades locais. .

Com informações do site RIC