Motorista influencer que divulgava transporte de crianças é preso por estupro de vulnerável

Um motorista particular foi preso depois de receber a acusação de estuprar uma criança de apenas nove anos.

De acordo com o portal Rede da Notícia, ele divulgava sua rotina com as crianças nas redes sociais em Várzea Grande, no Matogrosso.

As investigações iniciaram, no mês de abril, mas ele foi preso na última sexta-feira (6). Uma mãe registrou boletim de ocorrência relatando que a sua filha havia sido abusada sexualmente pelo motorista.

Uma professora da escola foi quem contribuiu para a denúncia depois de ouvir a menor relatando a uma amiga que o motorista que a levava para a escola, a colocava no banco da frente do carro, passava a mão no seu corpo e havia tentando beijá-la.

A vítima confirmou os fatos e relatou que a violência acontecia de forma frequente, quando ela era a última criança a ser deixada em casa. Descobriu-se que o suspeito levou a menor para uma região de mata próximo da casa dela, onde outro homem também teria abusado da menor.

A delegada responsável pelas investigações, Jéssica Cristina de Assis, acredita que com a prisão do suspeito, novas vítimas devem aparecer, pois ele era um motorista particular infantil bastante conhecido na região.

As investigações seguem em andamento para identificação de outras vítimas, assim como de outros suspeitos que possam estar envolvidos no crime.

