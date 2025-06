Estupros em série: quatro novas vítimas reconhecem acusado de raptar e estuprar adolescente de 13 anos

Depois que o caso de um homem de 35 anos foi preso acusado de raptar e estuprar uma adolescente de 13 anos veio a tona, outras quatro novas vítimas reconheceram o acusado.

ANÚNCIO

De acordo com o Correio Brasiliense, o caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal esta semana e as novas denuncias foram registradas na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher depois da repercussão do caso.

Samya Noleto, delegada responsável pelo caso, duas menores de idade, uma de apenas 14 anos, afirmaram que foram tocadas nas partes íntimas pelo investigado durante a abordagem. Outras duas denunciaram que o homem as empurrou para dentro do carro, na tentativa de raptá-las.

Relatos constataram que o caso mais antigo aconteceu em dezembro de 2024. Em todas as abordagens, o homem também teria usado uma máscara e jaqueta, da mesma forma que a vítima de 13 anos relatou e foi registrado por câmeras de segurança.

O crime que desencadeou a série de denuncias ocorreu na madrugada do último domingo (1), quando a jovem andava de volta para sua casa. No caminho, encostou em um portão e foi rendida pelo homem, que estava com uma arma na mão.

O boletim de ocorrência apontou que a menina foi estuprada e, posteriormente, abandonada em outro ponto da cidade.

A defesa do acusado alegou que eles tinham um envolvimento há cerca de três semanas e acreditava que a menina tinha mais de 18 anos.

ANÚNCIO

Além disso, destacou que eles passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas e discutiram depois que a adolescente viu conversas dele com outra mulher. Para justificar as roupas de frio, boné e máscara que o homem usava, os advogados disseram que ele estava gripado e temia o frio da madrugada.

O suspeito continua preso e a investigação prossegue.

Leia mais: Homem é preso por raptar e estuprar uma adolescente de 13 anos na rua