Técnico de enfermagem é denunciado por estupro de paciente em hospital

No Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou um técnico de enfermagem por estupro de vulnerável e por administrar medicamento em desacordo com prescrição médica contra uma paciente internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Como detalhado pela CNN, o crime ocorreu na noite de 14 de maio de 2025 e é investigado sob sigilo de justiça.

De acordo com a denúncia, o acusado se aproveitou da condição de extrema vulnerabilidade física da paciente — que se recuperava de um grave acidente de trânsito — para praticar os abusos.

Ele teria ministrado de forma deliberada uma dose excessiva de Clonazepam, cerca de oito vezes maior que a prescrita, com o objetivo de inibir a reação da vítima.

O primeiro abuso teria ocorrido durante um procedimento de higiene, realizado atrás de um biombo. Horas depois, o acusado teria retornado ao leito da paciente, a ameaçando e a forçando a um ato sexual.

Na época, a direção do Hospital informou que acionou imediatamente a Polícia Civil assim que tomou conhecimento do caso. O suspeito, funcionário terceirizado da unidade, foi preso em flagrante e permanece sob custódia preventiva.

Ainda de acordo com as informações, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SMS) repudiou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações.

Com informações da CNN