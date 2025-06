Mais uma jovem é vítima de estupro virtual e homem que fingia ser seu namorado é preso

Um homem foi preso depois de ser acusado em um caso de estupro virtual contra uma jovem residente em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ele vivia em Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus.

De acordo com o portal de notícias O São Gonçalo, o homem simulava ter um relacionamento afetivo com a vítima por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Abrindo assim as portas para usar manipulação psicológica e induzir a jovem a praticar automutilações e registrar os atos em fotos e vídeos.

Esta conduta se enquadra no crime de estupro virtual, quando existe a coação à prática de atos libidinosos mediante violência psicológica, mesmo sem contato físico direto. O material encontrado no celular da vítima comprova os fatos investigados.

A vítima receberá acompanhamento e proteção enquanto as investigações continuam.

