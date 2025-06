Mãe mata filho de 6 anos em ritual de exorcismo e alega ter seguido ‘ordens divinas’

Nos Estados Unidos, uma mulher foi presa acusada de matar o próprio filho de apenas 6 anos. A detenção ocorreu no última semana e tem repercutido mundialmente, depois que policiais encontraram o corpo da criança envolto em um pano na residência da família.

Como detalhado pelo site O Tempo, Rhonda Paulynice, de 31 anos, confessou ter sufocado o filho, Ra’myl Pierre, alegando que seguia ordens divinas para “exorcizar” demônios do corpo da criança.

Segundo reportagem do The Sun, o corpo foi descoberto após o menino ficar ausente da escola por duas semanas. O caso aconteceu em Fort Pierce, na Flórida.

Os policiais realizaram a verificação a pedido de um inspetor escolar preocupado com a ausência prolongada do estudante. Ao chegarem à casa, foram recebidos pela mãe, que os conduziu até o quarto onde encontraram o corpo com apenas o rosto visível.

Segundo o relatório policial, a mãe confessou ter colocado a mão sobre a boca do filho enquanto ele se debatia na cama. Os investigadores determinaram que a criança morreu em 18 de maio, mas seu corpo só foi descoberto 12 dias depois.

“Ao falar com a mãe, ela acreditava que estava sendo instruída por Deus a basicamente exorcizar demônios do corpo da criança”, declarou o xerife do Condado de St. Lucie, Richard Del Toro.

Os investigadores observaram que ela parecia “indiferente à morte de seu filho, ao papel que desempenhou em sua morte ou às suas ações de não relatar sua morte.”

Ainda de acordo com as informações, às autoridades aguardam os resultados dos exames toxicológicos para complementar a investigação, que continua em andamento.

Com informações do site Diário Online