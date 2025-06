Homem é preso por raptar e estuprar uma adolescente de 13 anos na rua

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de raptar e estuprar uma adolescente de 13 anos, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (1).

De acordo com o portal de notícias Dia Online, as investigações e imagens de uma câmera de segurança apontam que a menina foi abordada e ameaçada com um simulacro de arma de fogo, entrando assim no carro no qual seria abusada em outro local posteriormente.

A gravação que flagrou toda a ação do homem foi divulgada nas redes sociais. A defesa do acusado alegou que eles tinham um envolvimento há cerca de três semanas e acreditava que a menina tinha mais de 18 anos.

Além disso, destacou que eles passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas e discutiram depois que a adolescente viu conversas dele com outra mulher. Para justificar as roupas de frio, boné e máscara que o homem usava, os advogados disseram que ele estava gripado e temia o frio da madrugada.

No dia da prisão do suspeito, a polícia informou que uma outra adolescente, de 14 anos, compareceu à delegacia afirmando que foi vítima de estupro por um homem eu também a abordou supostamente armado e de máscara.

O caso segue sendo investigado, mas homem está preso e deve responder pelo crime de adulteração veicular e estupro de vulnerável.

