Pit bull solto mata cão, fere outro e causa pânico entre moradores

Nesta semana, um cão da raça pit bull causou pânico no município de Vilhena, em Rondônia, após atacar dois cães menores que estavam na rua. Um dos animais morreu no local, e o outro ficou ferido.

Como detalhado pelo site News Rondônia, o primeiro ataque foi contra um cãozinho de pequeno porte, que não resistiu às mordidas. Populares ainda tentaram impedir a ação, no entato, sem sucesso.

Logo depois, o segundo ataque ocorreu quando o pit bull, invadiu uma residência e atacou outro cão. Apesar dos ferimentos, o animal sobreviveu.

A Polícia Militar foi acionada e os tutores dos cães atacados foram orientados a registrar boletins de ocorrência, visando eventual responsabilização judicial.

Ainda de acordo com as informações, o tutor do pit bull apareceu posteriormente no local em uma motocicleta, colocou a coleira no animal e o levou para casa. Ele deverá responder judicialmente pelo ocorrido, já que seu cachorro representa risco aos demais moradores do bairro.

Com informações do site News Rondônia