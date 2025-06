Filho suspeito de agredir o pai idoso é atacado por vizinhos e amarrado a um poste em plena avenida

Em Minas Gerais, um homem de 38 anos foi amarrado a um poste por vizinhos após ser acusado de agredir o próprio pai idoso, nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, vizinhos relataram que socorreram a vítima, de 61 anos, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Ele teria sido espancado pelo filho, que foi contido pelos próprios moradores.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi encontrado amarrado, em uma rua do município de Piraúba, e com sangramento no nariz.

Aos policiais, o homem afirmou que o pai o havia agredido com um pedaço de madeira e que, em seguida, ele revidou.

Já o idoso relatou que o filho estava bastante alterado e, após ser advertido pelo comportamento, começou a agredi-lo com socos, chutes e golpes de madeira.

Ainda de acordo com as informações, devido à gravidade das lesões, o idoso precisou ser encaminhado para um hospital. O filho foi preso em flagrante.

Com informações do site G1