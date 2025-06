Polícia prende homem condenado por estuprar e engravidar enteada de apenas 12 anos

Um homem de 38 anos, condenado pelo estupro da enteada, foi preso no município de Humaitá, no interior do Amazonas, nesta semana. O crime foi cometido em 2016, quando a vítima tinha 12 anos.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Portal Em Tempo, na época, a enteada compareceu à delegacia acompanhada de seu pai para relatar os abusos que havia sofrido.

Segundo a Polícia Civil, o autor aguardava momentos em que pudesse ficar a sós com a vítima para praticar as violações, obrigando-a a tocar em suas partes íntimas.

Os abusos resultaram em uma gravidez.

Como destacado pela PC, a Justiça decidiu pela condenação do indivíduo e o mandado foi cumprido durante diligências da equipe policial nesta semana.

Ainda de acordo com as informacoes, o autor foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável.

Com informações do Portal Em Tempo