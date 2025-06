Pai é preso após estuprar filhas gêmeas por um ano e coagir a mãe a não denunciar

Um homem de 56 anos foi preso nesta semana pela Polícia Civil do Mato Grosso acusado de abusar sexualmente das filhas gêmeas, ambas adolescentes de 15 anos, no município de Barra do Garças.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, as novas investigações foram iniciadas após a Conselho Tutelar receber denúncia no domingo (1º), acerca da violência sexual praticada pelo pai contra as filhas gêmeas.

Segundo a polícia, a equipe descobriu que os abusos cometidos de forma recorrente aconteciam há cerca de um ano, ainda quando a família residia em outro município.

Naquela ocasião, as adolescentes denunciaram os abusos e houve o afastamento do pai em razão de medidas protetivas.

Porém, após o vencimento das restrições, o suspeito retornou ao convívio familiar e voltou a cometer os abusos.

Conforme apurado pela Polícia Civil, a mãe das vítimas tinha conhecimento dos abusos e os permitia por medo do agressor, temendo pela vida das filhas.

Ainda de acordo com as informações, agora, ele foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de estupro e descumprimento de decisão judicial.

Com informações do Portal Metrópoles