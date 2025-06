Homem mata irmão a tiros na frente da mãe após discussão por mulher

Em Goiás, um homem de 67 anos foi morto a tiros pelo próprio irmão, após uma discussão no município de Anápolis, nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site R7, o crime aconteceu na frente da mãe dos envolvidos, que passou mal e precisou ser socorrida.

Segundo a polícia, a motivação seria que o irmão mais novo se envolveu com uma mulher que já havia se relacionado com o mais velho no passado.

No entanto, os dois já tinham uma relação conturbada. Ao todo, foram efetuados seis disparos. O autor do crime, de 54 anos, está foragido.

Ainda de acordo com as informações, a polícia investiga o caso como homicídio qualificado.

Com informações do site R7