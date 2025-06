Cresce mistério no caso de turista morta cujo corpo foi entregue à família sem o coração

Continua o mistério sobre a morte da turista britânica Beth Martin, que ocorreu durante uma viagem à Turquia. O corpo foi entregue à família sem o coração.

Como detalhado pelo site Extra, o Ministério da Saúde da Turquia afirmou, na semana passada, que não houve remoção dos órgãos da jovem e garantiu ter entregue o corpo de Beth “intacto”.

A mulher de 28 anos, de Portsmouth (Inglaterra), morreu de “parada cardíaca devido à falência múltipla de órgãos” logo após passar mal assim em Istambul.

O Ministério da Saúde turco reforçou que Beth não foi submetida a nenhum procedimento cirúrgico no país.

Autoridades acrescentaram que uma “autópsia preliminar sem incisão” foi realizada “de acordo com o procedimento forense”.

A posição do ministério sugere que a remoção tenha ocorrido depois que o corpo passou aos cuidados no traslado.

A descoberta da ausência do coração foi feita durante autópsia no Reino Unido, após o traslado do corpo, que só foi possível após doações via página em site de financiamento coletivo.

Ainda de acordo com as informacoes, a família de Beth agora suspeita que a sua morte pode estar relacionada a uma condição cardíaca não diagnosticada ou a uma grave reação alérgica. Para alguns parentes, a remoção do coração pode ter sido realizada para encobrir algum erro médico.

Com informações do site Extra