Vereador do PL acusado de manter adolescente como escrava sexual continuará preso

O vereador do Partido Liberal (PL), Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, por Canarana, no Mato Grosso, teve prisão preventiva decretada esta semana após ser detido no último sábado acusado de fazer uma menor de “escrava sexual” e cometer outros abusos.

De acordo com o portal de notícias A Rede, além de abusar e submeter uma adolescente a práticas de escravidão sexual, indícios apontam que ele manteve abuso contra uma outra jovem de 15 desde que ela tinha 12 anos. Acusações mais graves podem indicar que o suspeito usava uma das adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade.

O processo tramita em segredo de Justiça, mas a polícia foi até a casa e consultório do vereador, que é médico, para cumprir mandados de busca e apreensão por causa da suspeita dos abusos.

Durante cumprimento das ordens judiciais, foram encontrados objetos e material contendo pornografia envolvendo menores, o que levou à prisão em flagrante do parlamentar.

As investigações começaram quando o pai da bebê de 2 anos procurou a polícia, informando que sua cunhada estava se relacionando com o suspeito e ele estaria tratando a jovem como uma escrava sexual.

Ele a tratava com ordens e uma delas era tirar fotos da bebê em poses sexuais. As investigações continuam para identificar outras supostas vítimas e mais detalhes sobre os crimes.

Ananias Filho, atual presidente estadual do PL, determinou a suspensão preventiva da filiação do vereador.

