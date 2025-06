Motorista de transporte escolar é condenado a mais de 100 anos de prisão por estupro

Um motorista de transporte escolar foi condenado pela Justiça por estupro de crianças e adolescentes, em Erebango, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Como detalhado pelo Portal CNN, a pena foi estabelecida em 100 anos, dois meses e 20 dias de reclusão.

Segundo O Tribunal de Justiça do RS, os crimes eram praticados contra meninas menores de 14 anos, incluindo duas filhas do homem, enteadas e alunas com deficiência intelectual.

A investigação apontou que os crimes teriam ocorrido durante pelo menos 12 anos, entre 2012 e 2024.

Neste período, o homem trabalhava como servidor público e transportava as vítimas no ônibus escolar municipal.

Para chegar à sentença, o TJRS disse que foram considerados depoimentos das vítimas e de familiares delas, relatórios psicológicos, laudos periciais, vídeos de monitoramento do ônibus escolar e relatos de testemunhas e policiais civis.

No entendimento da Justiça, o réu teria se aproveitado da relação de confiança, do vínculo familiar e da função pública para se aproximar das vítimas.

O réu também foi condenado à perda do cargo público e à perda do poder familiar sobre uma das filhas.

Ainda de acordo com as informações, por último, foi determinado o pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil para cada vítima, a título de danos morais.

Com informações do Portal CNN