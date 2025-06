Menina de 13 anos é estuprada pelo primo, engravida e pais são presos por omissão de socorro

Um homem de 35 anos foi preso neste ultimo final de semana, no Piauí, suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, que resultou em gravidez.

Como detalhado pelo site G1, os pais da vítima também foram presos, por omissão do crime. As detenções ocorreram no município de Canto do Buriti, no sul do estado.

Como relatado, a adolescente deu à luz a um bebê no domingo (1º), dia da prisão dos familiares, após entrar em trabalho de parto com sete meses de gestação.

Segundo a Polícia Civil, o pai da criança é um homem de 35 anos, que também é primo da mãe, com quem ela mantinha um relacionamento. Os pais sabiam e acobertavam a situação.

O Conselho Tutelar tomou conhecimento do caso e acionou o Ministério Público do Piauí (MPPI). O órgão, por sua vez, representou pela prisão.

Ainda de acordo com as informações, o Código Penal estabelece, desde 2009, que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é classificada como crime, independente do consentimento da vítima ou de seu passado sexual.

Com informações do Portal CNN