Assassino Cinderela: chinelo esquecido em local de crime faz homem ser preso

Um assassino pode ter esquecido um chinelo na cena do crime, o que levou a sua prisão na zona rural do município de Moju, no nordeste paraense.

ANÚNCIO

De acordo com o Diário do Pará, a Polícia Civil prendeu em flagrante, José Marcelo Gomes de Almeida, acusado de matar o próprio primo, Gilberto Gomes de Oliveira, por estrangulamento, com um golpe conhecido como “mata-leão”.

O próprio suspeito foi quem procurou a polícia para comunicar a morte do familiar, mas o comportamento e inconsistências em seu depoimento chamaram a atenção dos investigadores.

No loca do crime, os peritos encontraram um chinelo que, mais tarde, foi confirmada como pertencente a José Marcelo e se tornou uma das evidências.

Durante o interrogatório, o homem confessou o homicídio e disse que após beberem o dia inteiro em um bar, eles teriam brigado.

Apesar de alegar legítima defesa, a autoridade policial entendeu que houve intenção de matar e ratificou a prisão em flagrante por homicídio doloso.

Leia mais:

ANÚNCIO

Ao trocar bebê de um mês, mãe descobre rato morto dentro da fralda

Homem que foi encontrado amarrado em poste é preso por estupro de mulher de 22 anos

Pai encontra filha sendo agredida em creche e outros responsáveis se manifestam

Após uma semana morando com namorado, jovem é encontrada morta