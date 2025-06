Almoço de família na casa da avó termina em criança de 7 anos acusando primo de estupro

Um menino de apenas 7 anos foi estuprado pelo próprio primo, de 18 anos, durante um fim de semana em família na casa da avó paterna.

De acordo com o portal de notícias Única News, o crime ocorreu no município de Lucas do Rio Verde, há 331 km de Cuiabá.

A mãe e o pai do menor foram até a delegacia às 11h30 para fazer um boletim de ocorrência depois que seu filho a procurou abalado e relatou a violência sexual.

A criança havia sido deixada na casa da avó paterna para almoçar e, ao buscar o menor, a mãe da criança foi informada que ela estava no quarto com o suspeito.

Ao escutar o filho chorando, ela tentou abrir a porta que estava trancada e demorou para ser aberta

O jovem acusado de estuprar o menino disse que “ele escorregou e caiu”, mas a vítima relatou que o primo havia tirado sua roupa e o estuprado dentro do quarto.

Após o registro do boletim de ocorrência, os militares foram até a casa onde ocorreu o crime, mas o suspeito havia fugido. O caso será investigado.

