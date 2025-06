Briga entre vizinhos após ataque de pit bull termina com morte de adolescente de 17 anos

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas após uma briga motivada pelo ataque de um cão da raça pit bull, pertencente a vizinhos, em Goiás, neste último fim de semana.

Como detalhado pelo site Mais Goiás, o corpo da vítima, identificada como Ronaldo Cardoso Júnior, foi encontrado por populares na manhã de sábado (31), no município de Iporá.

De acordo com a PM, a discussão iniciou logo após um cachorro, que seria de responsabilidade de um casal que mora na mesma região, avançar contra moradores, na última quinta-feira.

Segundo testemunhas, o animal estava solto na rua e o incidente gerou revolta no jovem que acabou questionando os vizinhos sobre a situação.

Na noite seguinte, o desentendimento evoluiu para uma briga física. Durante a discussão, Ronaldo foi esfaqueado e, conforme a polícia, não resistiu aos ferimentos

No sábado, quando o corpo foi encontrado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e confirmou a morte no local.

O casal suspeito de envolvimento no crime foi localizado, preso e encaminhado à delegacia. O suspeito afirmou aos policiais que, depois da agressão, acreditava que a vítima havia sobrevivido e, por isso, foi para casa descansar.

A faca utilizada no crime foi encontrada na residência. Eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado.

Ainda de acordo com as informações, a PC agora apura as circunstâncias do crime, incluindo o que teria motivado os golpes e se houve participação direta de ambos os suspeitos na morte do adolescente.

Com informações do site Mais Goiás