Pit bull morde traficante em fuga e ajuda a polícia a apreender mais de 200 kg de droga

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal contra o tráfico de drogas terminou de forma inesperada com a ajuda de um animal importante, nesta semana, em Barra Velha (SC).

Como detalhado pelo site Carneiro News, tudo começou quando a PRF deu ordem de parada a um carro na BR-101.

O motorista, de 20 anos, não só desobedeceu como iniciou uma fuga alucinada por vias marginais e ruas da cidade. Em alta velocidade, ele dirigiu na contramão, quase atropelou pedestres, bateu em outro carro e só parou quando perdeu o controle do veículo.

Não satisfeito com a confusão no trânsito, o suspeito abandonou o carro e saiu correndo. Pulou um muro, caiu no quintal de uma casa e acabou surpreendido por um pit bull, que estava no seu território. O cachorro não pensou duas vezes e mordeu o fugitivo, que ainda tentou continuar a fuga, mesmo ferido.

Já mancando, ele foi cercado pelos policiais da PRF e preso em seguida. Dentro do carro, os agentes encontraram os 209 quilos de maconha. O veículo usava placas falsas e apresentava sinais de adulteração.

Ainda de acordo com as informações, o jovem confessou que havia carregado a droga e pretendia entregá-la em Florianópolis, mediante pagamento. Ele foi levado à Polícia Civil e vai responder por tráfico de drogas, adulteração de veículo e resistência à prisão.

Com informações do site Carneiro News