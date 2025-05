Trabalhadora agredida por patrão por recusar mentir a oficial será indenizada

Uma trabalhadora doméstica agredida e humilhada pelo patrão após se recusar a mentir para oficial de Justiça será indenizada em R$ 8 mil por danos morais.

Como detalhado pelo site Migalhas, o empregador ficou irritado e proferiu xingamentos como “burra” e “analfabeta”, além de agredir fisicamente a empregada após ela recusar a ordem para mentir ao oficial de Justiça, alegando que ele não estava em casa.

O episódio resultou na condução de todos à delegacia e no registro de boletim de ocorrência, que foi anexado ao processo. A trabalhadora relatou ainda que os episódios de desrespeito eram frequentes.

A decisão concluiu que a conduta do patrão violou o princípio da boa-fé que deve reger as relações contratuais e caracterizou a hipótese de rescisão indireta do contrato.

Além disso, a sentença considerou outras faltas graves cometidas pelo empregador, como a ausência de anotação correta da data de admissão na CTPS, a não concessão do intervalo intrajornada na integralidade e a agressão física.

A decisão confirmou também que a trabalhadora terá direito a todas as verbas rescisórias previstas para uma dispensa imotivada, em virtude do reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, motivada pelas faltas graves cometidas pelo empregador.

Além disso, determinou a responsabilidade solidária dos dois filhos do homem, com base na aplicação analógica.

Ainda de acordo com as informações, o patrão chegou a recorrer da decisão, mas o recurso não foi admitido pela 11ª turma do TRT.

Com informações do site Migalhas