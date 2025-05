Pai encontra filha sendo agredida em creche e outros responsáveis se manifestam

Uma acusação de flagrante de agressão contra uma criança dentro de uma creche aconteceu essa semana em Nova Trento, em Santa Catarina.

De acordo com o portal de notícias Jornal da Razão, um pai que deixava a filha sob os cuidados Centro Municipal de Educação Infantil Padre Rossi, relatou que ao abrir a porta da sala de aula, encontrou a monitora do CMEI “chacoalhando a criança com força”.

O homem buscou imediatamente apoio na Secretaria de Educação e a criança, de dois anos e sete meses, foi levada para exame de corpo de delito na unidade da Polícia Científica, em Brusque.

Apesar da denúncia, os responsáveis ficaram surpresos ao levar a criança novamente à creche na terça-feira (27) e encontrarem a mesma monitora no local, pois até então foram informados que a profissional seria afastada.

Após a denúncia, outros responsáveis relataram situações de violência dentro da unidade, além de acusações de ofensas e xingamentos, com crianças sendo chamadas de “burras” dentro da sala de aula.

Agora, os pais apontam que a falta de câmeras de monitoramento após a reforma do prédio é também uma das principais preocupações.

A prefeitura se manifestou e prometeu que investigará as denúncias com “imparcialidade e seriedade”.

