Mãe é presa após filha fugir de casa e denunciar estupros do padrasto

Uma mulher de 34 anos foi presa acusada de acobertar abusos sexuais contra as próprias filhas, em Barra do Garças, no Mato Grosso.

De acordo com o portal Rede da Notícias, as menores de 15 e 9 anos de idade, seriam vítimas do padrasto, de 44 anos, situação que levou a adolescente a fugir de casa, em busca de segurança.

A investigação foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), que encontrou a adolescente na casa de uma amiga, que durante os atendimentos confessou que era violentada pelo padrasto.

As violências ocorriam há cerca de dois anos, mas a mãe foi ignorava os fatos, alegando que as filhas estavam mentindo.

A mãe foi localizada e presa por omissão, acusada de negligência durante investigação para apurar denúncias de abuso sexual. O padrasto permanece foragido, e a polícia continua as buscas para prendê-lo.

As duas menores foram acolhidas pelo Conselho Tutelar, e estão em um abrigo temporário, enquanto as investigações prosseguem em segredo de justiça.

