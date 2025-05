Idosa é atacada por pit bull solto na rua e segura patas do animal até a chegada dos bombeiros

Em um novo caso, uma idosa de 77 anos foi atacada por um cachorro da raça pit bull nesta semana, na cidade de Leopoldina (MG).

Como detalhado pelo site G1, para evitar que o animal a ferisse novamente, a vítima o segurou pela pata até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Como relatado, ela caminhava pela calçada quando foi surpreendida pelo cão, que a mordeu no cotovelo e ainda tentou atacá-la no pescoço.

Os militares fizeram a contenção do animal com cambão e corda, seguindo os protocolos de segurança tanto para a vítima quanto para os militares e o próprio cão.

Ainda de acordo com as informações, a idosa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o posto de saúde do bairro. Já o cão foi levado para o canil municipal. Confira o flagrante:

Com informações do site G1