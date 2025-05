Filho é condenado pela Justiça por matar o pai para ficar com herança

A Justiça de Goiás decidiu que Welington Hipólito de Oliveira, de 51 anos, acusado de matar o próprio pai, Lázaro Hipólito de Oliveira, de 81 anos, durante uma briga por herança, deverá cumprir 27 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado.

Segundo a sentença, o homem também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 150 mil aos familiares por danos morais.

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu no dia 7 de junho de 2024, em Porangatu. Além da indenização, o acusado também terá que arcar com os custos do processo.

De acordo com texto narrado pela acusação, o homem agiu por motivo torpe e com crueldade, usando recursos que dificultaram a defesa da vítima, tendo agredido Lázaro fisicamente antes de atirar contra ele.

O Ministério Público também descreveu a relação entre ele e a vítima como “conturbada”, devido ao desejo de Welington de ficar com os bens do pai.

Como relatado, após uma discussão, ele decidiu matar o pai e começou a agredir o idoso e, por fim, atirando contra ele.

Ainda de acordo com as informações, inicialmente, o documento define que Welington cumpra a pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade da sentença.

