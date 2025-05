Em novo caso, homem sozinho em casa morre ao ser atacado pelo próprio pit bull

Um homem de 50 anos morreu após ser atacado pelo seu cão, da raça pitbull, em Campinas (SP), nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o ataque ocorreu dentro da residência da vítima, que criava mais um cachorro.

Aldemir Gomes estava sozinho, segundo a Polícia Militar, quando o dono de uma adega ao lado da residência ouviu gritos pedindo socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência pelo vizinho. A equipe teve que acessar a casa pelo telhado e o animal foi contido.

A vítima levou várias mordidas e estava ensanguentada. Ainda na casa, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pelos bombeiros.

Aldemir chegou a ser socorrido em estado gravíssimo e foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Ainda de acordo com as informações, a informação da Polícia Militar é de que o pitbull foi baleado e abatido no local.

Com informações do site G1