Corpos de dois homens foram encontrados sem os corações em área de mata

Um crime com detalhes brutais comoveu Cruzeiro do Sul, no Acre esta semana. Dois jovens foram encontrados mortos com requintes de crueldade e com os corações arrancados do corpo.

De acordo com o portal de notícias A Rede, os homens podem ter sido mortos em dias diferentes pelo “tribunal do crime” após uma organização criminosa ordenar os assassinatos.

Thiago estaria, supostamente, envolvido em um furto de fios de cobre, enquanto Rian teria sido acusado pelos criminosos de abusar sexualmente de uma criança. A Polícia Civil investiga se essas imputações feitas pelo grupo criminoso procedem.

Dois menores foram presos esta semana por possível envolvimento no crime, podendo responder inicialmente, por sequestro, organização criminosa, homicídio e ocultação de cadáver.

Os corpos foram encontrados na tarde da última a quarta-feira (28) em uma área de mata e estavam em estado de decomposição.

