Marido de vendedora encontrada morta a estrangulou e fingiu que ela tinha sumido

A Polícia Civil de Goiás concluiu nesta semana que Paulo Henrique Ferreira de Oliveira matou a esposa, a vendedora Vanessa Soares, de 24 anos, encontrada morta após ficar 13 dias desaparecida, no município de Posse.

Como detalhado pelo site G1, ele a estrangulou, tentou simular um suicídio, desistiu e enterrou o corpo. Depois, fingiu que ela havia sumido.

Vanessa foi vista pela última vez em 21 de março. Paulo Henrique está preso desde 1º de abril.

Ele foi indiciado por feminicídio majorado por ocultação de cadáver e por fraude processual.

Versões diferentes

Como relatado, Paulo Henrique apresentou várias versões a respeito do desaparecimento de Vanessa. Na primeira, ele havia dito que dormiu durante a noite e, ao acordar, sua esposa havia desaparecido.

No segundo interrogatório, a polícia apresentou a corda encontrada na porta da casa do casal e comprovou que, ao contrário da primeira versão, ele estaria acordado durante a madrugada.

Neste momento, Paulo Henrique decidiu apontar onde o corpo estava enterrado. Após isso, de acordo com a polícia, o suspeito deu uma nova versão, dizendo que encontrou o corpo de Vanessa pendurado já sem vida, se desesperou e a enterrou.

Segundo a PC, o laudo do exame cadavérico confirmou lesões anteriores à morte, o que vai contra as versões apresentadas pelo acusado de que ele estaria dormindo e só acordou pela madrugada.

Durante as investigações, uma simulação foi realizada segundo a narrativa apresentada pelo acusado. No entanto, a reprodução concluiu que a versão dele não batia com o tempo e com o fato apresentado.

Ainda de acordo com as informações, caso condenado, Paulo Henrique pode pegar mais de 40 anos de prisão.Com informações do site G1