Mãe é suspeita de tentar matar filha após perder dinheiro em ‘jogo do tigrinho’ e ficar endividada

Uma mãe de 23 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar matar a filha de apenas 2 anos e 7 meses, em Santo Antônio do Descoberto (GO), nesta semana.

Como detalhado pelo site G1, o motivo do crime seria o endividamento causado por apostas no ‘jogo do tigrinho’.

De acordo com a Polícia Civil, a autora revelou que estava sendo ameaçada por agiotas devido a dívidas contraídas.

Com isso, a suspeita deu 15 facadas no tórax e pescoço da própria filha. Após golpear a criança, a mãe tentou suicídio.

Após desferir os golpes, a mãe ligou para o pai da criança, de quem ela é separada desde setembro de 2024. O homem foi imediatamente até a casa da ex e conseguiu socorrer a filha, recebendo atendimento médico.

A PM foi acionada ao local logo em seguida, onde encontrou a suspeita, sendo encaminhada ao hospital. Logo depois, ela foi presa em flagrante.

Ainda de acordo com as informações, as investigações sobre o caso continuam. Caso seja indiciada, ela pode pegar até 20 anos de prisão.

Com informações do site G1