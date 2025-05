Irmãos condenados por estupro e que eram fugitivos da Justiça são encontrados pela Polícia

Dois irmãos condenados pelo crime de estupro, foram localizados e presos na Operação Saturação deflagrada pela Polícia Militar nesta semana, em Santarém, oeste do Pará.

Como detalhado pelo site G1, Divaldo Santos Oliveira, 50 anos e Alexandre Santos Oliveira, 57 anos, estavam com mandados de prisão em aberto.

Segundo informações da PM, a operação na tentativa de localizar os irmãos começou na zona rual onde foi abordado Divaldo. Contra ele pesa uma condenação de 20 anos e 10 meses em regime prisional fechado.

Após receber voz de prisão, Divaldo informou aos policiais a localização do seu irmão Alexandre, que foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado.

Segundo o relato, Alexandre foi conduzido até sua casa para a busca de um documento e, no local, os policiais encontraram uma arma e munições.

Ainda de acordo com as informações, os irmãos Divaldo e Alexandre foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Santarém juntamente com o armamento apreendido.

Com informações do site G1