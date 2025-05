Homem suspeito de estupro é agredido a pauladas e amarrado até a chegada da PM

Um foragido da Justiça, de 39 anos, foi preso em flagrante depois de ser agredido e amarrado por populares, horas após uma denúncia de que ele teria cometido um estupro.

Como detalhado pelo site Estado de Minas, o caso aconteceu no município Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais, nesta semana.

A Polícia Militar informou que as circunstâncias do abuso contra a mulher, de 28 anos, não serão divulgadas para proteção e preservação da vítima.

Segundo o relato, pelo menos 11 homens encontraram o suspeito, e o agrediram com socos, chutes e pauladas. Logo depois, ele foi amarrado, de barriga para baixo. Foi nessa posição que o homem foi encontrado pela polícia, que impediu o linchamento.

De acordo com o boletim, o suspeito que estava em saída temporária do sistema penitenciário e não havia retornado portava uma faca, similar à relatada pela vítima.

Ainda de acordo com as informações, a faca foi apreendida e o suspeito foi preso e levado à Delegacia, que segue com o caso.

Com informações do Site Estado de Minas