Pai que premeditou assassinato de filha bebê e de esposa disse que não se arrepende

Um crime chocou a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul esta semana. Um pai foi preso em flagrante por assassinar a esposa e a filha bebê.

De acordo com o portal Terra, João Augusto Borges de Almeida, de 21 anos, é acusado de assinar Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos e sua filha Sophie Eugenia Borges, de apenas 10 meses.

Detalhes do caso apontam que os assassinatos foram premeditados e que o homem declarou que não se sentiu arrependido.

“Dormi melhor que sempre, porque eu tinha me livrado de um problema”, disse aos policiais.

Ele teria confidenciado a intenção do crime a uma testemunha, chegando a pedir orientações sobre como amarrar mãos e pés das vítimas.

A mesma testemunha relatou que, ao ser questionado se realmente teria coragem de matar a própria filha, ele disse que faria qualquer coisa para “não pagar pensão”.

João se encontrou com a esposa com a desculpa de conversar sobre o relacionamento e deu um “mata-leão” que a matou a asfixiada. Em seguida, ele esganou a filha. Depois do crime, retornou ao trabalho como se nada tivesse acontecido.

À noite, comprou gasolina, embrulhou os corpos em cobertores, colocou-os no porta-malas e os incendiou em uma área isolada.

Segundo o acusado, ele não queria assumir o aumento das responsabilidades após o nascimento da filha, justificando que se sentia sobrecarregado e pressionado por despesas financeiras crescentes.

João foi identificado por meio de câmeras de segurança que registraram sua movimentação na região do crime e preso em flagrante enquanto esperava para registrar o desaparecimento de Vanessa e Sophie, mas foi surpreendido pela ação rápida da polícia.

Devido à brutalidade do crime, a polícia avalia cuidadosamente para qual unidade prisional ele será encaminhado, já que casos como esse não são bem aceitos entre detentos e podem provocar revolta interna. Ele passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (28).