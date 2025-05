Em novo caso, pit bull invade residência, mata cachorro de moradora e só é parado com disparo de arma

Em um novo caso, um cão da raça pitbull invadiu uma residência no município de Tubarão (SC), no último fim de semana, e matou o cachorro da famlília.

Como detalhado pelo Portal Litoral Sul, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão da residência danificado e os dois animais ainda no pátio.

Após tentativas de contenção com gás de pimenta e um disparo de calibre 12 com munição não letal, a equipe conseguiu retirar o pitbull da casa e direcioná-lo de volta à residência vizinha, cujo portão estava aberto.

No entanto, durante a tentativa de trancar o animal, ele escapou novamente e avançou de forma agressiva contra os policiais e um vizinho. Diante da ameaça, a guarnição efetuou um disparo de pistola contra o pitbull, atingindo o animal e permitindo o fechamento do portão.

Logo depois, a tutora do pit bull chegou ao local vinda de outra cidade. Apesar de ferido, o animal estava vivo e andando, e a dona foi orientada a levá-lo ao veterinário.

Ainda de acordo com as informações, além do ataque mortal, o cão causou danos significativos à residência invadida, incluindo o portão elétrico e objetos pessoais da moradora. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades.

Com informações do Portal Litoral Sul