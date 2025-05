Pai mata filho de apenas três anos e crime comove município

Um crime cruel chocou o município de Mutuípe, na Bahia, durante o último fim de semana, quando um homem foi acusado de matar o próprio filho, uma criança de apenas três anos.

De acordo com o portal A Tarde, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência, mas ao chegar no local, dois corpos foram encontrados com sinais de enforcamento, o que indica que o autor do crime, Alex Santos de Jesus, tirou a própria vida após matar o filho.

Em nota, a Prefeitura de Mutuípe lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas.

“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade impactada. Que todos encontrem conforto e acolhimento para enfrentar esse momento tão difícil”, disse em uma nota.

