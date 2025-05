Mulher é presa após matar homem para evitar suposta tentativa de estupro

Uma mulher de 26 anos foi presa, em Dourados (MS), suspeita de matar com uma facada um homem que supostamente teria tentado estuprá-la.

Como detalhado pelo site Campo Grande News, durante o depoimento à polícia, a jovem alegou que agiu em legítima defesa após ser vítima de uma tentativa de estupro.

Segundo ela, o homem de 37 anos a convidou para ir até sua residência e, ao chegar ao local, teria tentado forçá-la sexualmente.

“Ele tentou me estuprar, então eu peguei uma faca e dei uma facada nele”, declarou. Ela disse ainda que sua intenção não era matar o homem, mas apenas fazer com que ele parasse a agressão.

O Samu foi acionado para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou o homem já estava morto. Ele tinha lesão na região do tórax.

A mulher contou que está grávida de três meses, sofre de distúrbios mentais, faz uso de medicamentos controlados e, há cerca de dois meses, começou a usar crack.

A polícia investiga as circunstâncias do crime, que teria ocorrido durante uma suposta discussão envolvendo drogas.

Ainda de acordo com as informações, a mulher foi presa horas depois do crime pela Polícia Militar permanece detida e à disposição da Justiça.

Com informações do site Campo Grande News