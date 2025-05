Buscas em rio pelo corpo de Amanda Caroline continuam e agressões são reveladas

No último domingo (25), os bombeiros continuaram as buscas do corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, que foi assassinada pelo ex-marido com quem viveu por 16 anos e teve três filhos, de 14, 7 e 5 anos.

De acordo com o g1, os bombeiros estiveram em operação na Barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana. Eles suspeitam que o corpo pode ter sido levado para lá após ser jogado no Rio Tietê pelo ex-marido da vítima, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, com a ajuda do seu irmão.

Com a contribuição de detalhes em depoimentos de testemunhas, foi constatado que Amanda decidiu se separar após sofrer uma série de agressões do ex-marido. Uma prima da vítima também revelou que Amanda contou que, em abril, Carlos deu um soco no seu rosto e apertou seu pescoço quando ela recusou pedido para reatarem o casamento.

Ela não registrou um boletim de ocorrência contra Carlos para preservar os filhos que tiveram durante o casamento. Atualmente, o advogado Gelson Oliveira, que defende os interesses da família de Amanda, afirmou que pretende entrar com um pedido na Justiça para que a mãe dela tenha a guarda definitiva dos três netos.

