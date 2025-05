Assassino confessou motivo que o levou a matar mãe dos seus três filhos, com quem se relacionou por 16 anos

Enquanto as buscas no Rio Tietê pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, continuam, novos detalhes do crime são divulgados.

ANÚNCIO

De acordo com o g1, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro que assassinou a mulher com quem viveu por 16 anos, e teve três filhos, de 14, 7 e 5 anos, confessou a motivação do crime no 4º Distrito Policial (DP) de Osasco na presença de sua advogada.

Para a reportagem, policiais relataram que a principal hipótese para o feminicídio é vingança por causa de ciúmes.

Amanda teria sido morta por Carlos depois de ela ter se encontrado com um namorado de adolescência. O homem foi ouvido pela polícia e confirmou o encontro, dizendo ainda que ela chegou a contar que Carlos a agrediu e “quase a matou”.

Segundo o relato do namorado de adolescência, quando foi deixar Amanda em casa, de carro, ela o alertou que o veículo do ex estacionado em frente à residência.

Câmeras mostram que, após descer do carro em uma esquina e caminhar até a casa e entrar, em seguida, um homem também entra na residência atrás dela. Para a polícia, trata-se de Carlos.

Detalhes de depoimentos mostram que o homem não aceitava a separação, chegando a agredir Amanda com um soco no seu rosto e apertando seu pescoço em uma das vezes que ela recusou um pedido para reatarem o casamento.

ANÚNCIO

Leia mais: Abusos, cárcere privado e estupros são descobertos em clínica clandestina de reabilitação

Criança é espancada após sair de motel e mãe pede que conselho tutelar “tome conta”

Após 16 anos de relacionamento e três filhos, homem mata e joga corpo da companheira no Rio Tietê

Casal que já tinha trocado facadas continua junto e acontece tragédia presenciada por filha de 14 anos

Avó é chamada em escola e descobre que neta de 12 anos foi estuprada por colegas

Mãe termina presa ao entregar bebê ferido e sujo para babá