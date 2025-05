Mãe que matou filha de dois anos com golpes de faca é condenada pela Justiça

A Justiça do Distrito Federal condenou uma mãe a mais de 28 anos de reclusão pelo homicídio qualificado da filha, de apenas dois anos.

Como detalhado pelo site Correio Braziliense, a mulher desferiu diversos golpes de faca contra a criança enquanto ela dormia.

Segundo a Justiça, a condenada utilizou-se de meio cruel e dificultou qualquer possibilidade de defesa da vítima.

O assassinato em fevereiro de 2020, em Vicente Pires. A mãe da menina, então com 21 anos, confessou o homicídio.

A jovem também foi sentenciada a três meses de detenção por lesão corporal contra seu ex-companheiro e pai da criança.

O homicídio foi qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio, visto que se tratou de um crime em ambiente doméstico. A pena foi agravada por ter sido cometido contra uma menor de 14 anos e na presença do pai da criança.

O Conselho de Sentença também considerou que o crime foi motivado por razões torpes, ligadas à disputa pela guarda da criança.

Ainda de acordo com as informações, além disso, a ré também tentou alterar a cena do crime, modificando a posição de objetos e ocultando evidências na tentativa de dificultar a investigação policial.

Com informações do site Correio Braziliense