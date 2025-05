Filha que entrou na frente de mãe baleada e esfaqueada sofreu agressões do pai, responsável pelo feminicídio

Novas atualizações surgem no caso do sargento da Polícia Militar (PM) Samir Carvalho, que matou com tiros e 51 facadas a esposa, Amanda Fernandes Carvalho, em Santos, no litoral de São Paulo, em 7 de maio.

O crime comoveu ao revelar que a filha do casal, de apenas 10 anos, entrou tentou salvar a mãe, que era o alvo dos disparos, pulando na frente dela. A criança também foi atingida e ficou seis dias internada.

Agora, de acordo com o Metrópoles, informações apontam que o assassino já tinha agredido a filha, que levou chutes e tapa no rosto, segundo depoimento da avó. A idosa contou à Polícia Civil sobre a agressividade do genro.

Relembre o caso

No dia do feminicidio, a polícia foi acionada em uma clínica antes mesmo do crime ocorrer. Na unidade de saúde, os dois PMs encontraram o sargento do lado de fora, enquanto a mulher e a filha estavam trancadas dentro do consultório.

Depois de uma pré-averiguação, os agentes concluíram que Samir Carvalho estava desarmado, após ele ter levantado a blusa que usava. Com isso, os PMs pediram para o médico abrir a porta.

No momento em que o consultório foi aberto, o sargento pegou a arma que estava em uma sala vizinha e disparou pelo menos 10 vezes.

Os policiais já estavam deixando o local quando ouviram os disparos. Eles voltaram e encontraram Samir no local do crime e Amanda morta. Ele foi preso em flagrante.

A SSP-SP informou que a PM instaurou um Inquérito Policial Militar para “apurar rigorosamente a conduta dos agentes acionados para atender uma ocorrência que evoluiu para feminicídio e tentativa de homicídio em uma clínica de saúde”.

Anteriormente, a SSP-SP havia informado que os agentes tinham encontrado a mulher já morta e a filha do casal ferida ao chegarem no local da ocorrência, contrariando à versão obtida pelo g1 com a Polícia Civil de que os policiais estavam na clínica na hora dos disparos.

