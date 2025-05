Voluntário em ONG que cuida de jovens vulneráveis é preso suspeito de armazenar imagens de abuso sexual

Em São Paulo, um homem foi preso em flagrante, nesta semana, suspeito de armazenar imagens de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o homem começou a ser investigado após três mulheres procurarem a polícia relatando que foram abusadas por ele há mais de 20 anos.

De acordo com o Ministério Público de SP, as vítimas relataram que o suspeito atuava como voluntário em uma ONG que desenvolvia ações com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Com medo de que o suspeito cometesse novos crimes, as vítimas decidiram denunciá-lo.

Conforme as vítimas, o homem possuía diversos celulares, notebooks e computadores que ficavam em uma gaveta trancada.

A partir da investigação da Polícia Civil, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva do homem.

Ainda de acordo com as informações, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados aproximadamente 160 vídeos e fotos contendo exploração sexual infantojuvenil.

Com informações do site G1