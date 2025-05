Tutora de pit bull que atacou cachorro é condenada pela Justiça a pagar indenização

Uma tutora foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Norte a pagar indenização ao dono de um cachorro atacado por seu pit bull.

Como detalhado pelo site Tribuna do Norte, a sentença determinou o pagamento de R$ 507 por danos materiais, com correção de juros.

O ataque ocorreu em setembro de 2024, em Natal.

Segundo o tutor do animal ferido, também da raça pit bull, o cachorro da vizinha atacou o seu, causando vários ferimentos. Ele informou que teve despesas com cirurgia e outros cuidados veterinários.

A tutora do pit bull agressor alegou que houve uma briga entre os cães e que o cachorro do vizinho teria invadido sua casa após um primeiro encontro na rua.

Na sentença, a justiça concluiu que as provas confirmam que o pit bull da mulher foi responsável pelos ferimentos no outro cachorro. Por isso, determinou que ela arque com parte dos custos do tratamento.

Ainda de acordo com as informações, a decisão ressaltou que o dono do animal responde pelos danos causados, a menos que consiga provar culpa da vítima ou força maior, o que não foi o caso.

Com informações do site Tribuna do Norte