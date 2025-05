Motorista que admitiu ter bebido e matou mãe e filha em acidente é preso 10 anos depois para cumprir pena

Um homem condenado a 14 anos de detenção por ter matado mãe e filha em um acidente de trânsito se apresentou na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina (MS), nesta semana, e ficou preso por conta da sentença definitiva.

Como detalhado pelo site Campo Grande News, o crime aconteceu em novembro de 2015.

O motorista foi a júri popular em fevereiro de 2017 quando foi sentenciado a 14 anos. E esta semana a condenação transitou em julgado, com o mandado sendo expedido e preso novamente.

Acidente e cronologia

As duas vítimas seguiam pela MS-156 em uma Honda Biz quando foram atingidas pela caminhonete Silverado. As mulheres chegaram a ser arrastadas por 200 metros com o impacto da batida e o motorista fugiu do local.

Testemunhas relataram à polícia na época que ele aparentava estar embriagado. Quatro dias depois o homem se apresentou na delegacia e após prestar depoimento foi liberado.

Ele também admitiu que havia bebido durante aquele dia.

Ainda de acordo com as informações, um ano após o acidente, ele teve a prisão preventiva decretada em junho de 2016. Porém, em julho de 2019, dois anos após o julgamento, ele foi solto aguardando o recurso.

Com informações do site Campo Grande News